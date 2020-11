Mange bedrifter avlyser årets julebord. Men her blir det flere kvelder med humor og julemat

Kultur

Allerede fra torsdag 19. november er skuespillerne Bjørnar Lisether Teigen og Lars Melsæter Rydjord klare for å more publikum med en ny vri på juleklassikeren Grevinnen og hovmesteren. Totalt skal det spilles 11 forestillinger for halve saler, det vil si maks 104 publikummere. Fem av disse er julebordforestillinger, mens én er booket til privat arrangement.