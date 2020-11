Knut Marius etter Stjernekamp-seieren

– I e verdens lykkeligste mann!

Noen minutt etter at de magiske ordene "og vinneren er Knut Mar...." (resten drukna i jubel) falt på direkten i studio i Nydalen i Oslo, møtte RB en overlykkelig tomrefjording. Han hadde - nesten - skjønt at det var hans navn som blei lest opp.