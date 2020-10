Magisk kinokveld med Knerten ute i Reknesparken

Kultur

Fredag kveld ble det for aller første gang vist kino i Reknesparken. Rabalderfestivalen som står på for at små og store kan boltre seg i fine kulturopplevelser, kunne denne gang invitere til gratis kino i Reknesparken. En bypark som var gjort ekstra flott der trærne var opplyst i mange forskjellige farger. Kanskje den kaldeste kvelden så langt i høst, men hva gjorde vel det når det var helt vindstille samtidig som de 200 i amfiet var godt kledd og forberedt på en utekveld med stjerner på himmelen og Knerten på lerretet.