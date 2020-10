Nesbø-romanen Sønnen blir HBO-serie

Kultur

VG skriver at Hollywood-stjernen Jake Gyllenhaal er bekreftet til prosjektet, og at det er Denis Villeneuve skal regissere. Jake Gyllenhaal er amerikansk skuespiller, men har svenske aner. Han har spilt i en rekke filmer - av de mest kjente er "Brokeback Mountain" der han spilte mot Heath Ledger. Gyllenhaal fikk Oscar for den rollen.

Bransjenettstedet Deadline opplyser at planen er å lage en miniserie av romanen "Sønnen"..

– En ære at disse toppfolka hadde lyst til gjøre serie av boka. Jeg ønsker dem lykke til med jobben, sier Jo Nesbø til VG.

VG skriver videre at regissør Villeneuve er et kjent fra science fiction-filmene «Blade Runner 2049» og «Arrival». Han er også regissør for storfilmen «Dune» som nylig fikk utsatt premieredatoen.

– Dette er stort! sier Nesbø til VG om navnene som er tilknyttet prosjektet.