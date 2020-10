Kunstskatt fra Romsdal på Norges største auksjon. Så mye er den verdt

Kultur

«I motivet fra Romsdalen ser vi Romsdalshorn i bakgrunnen. Motivet var svært populært i hans samtid og Eckersberg har malt flere versjoner. Motivet er å regne som et av hans aller viktigste. Vi vet med sikkerhet at Eckersberg besøkte Romsdalen minst to ganger, i 1850 og 1857. Man kjenner til hele 12 ulike versjoner av motivet med Romsdalshorn og Åndalsnes i forgrunnen. Tre verk er i offentlig eie, et i Trondheim Kunstmuseum, et i Lillehammer Kunstmuseum og et i samlingen til Nationalmuseum i Stockholm», heter det i omtalen av verket hos kunsthandelen Blomqvist.