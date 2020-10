Ane Brun til operascena

Kultur

Det skriver GöteborgsOperan i en pressemelding.

– Etter å ha gitt ut to nye album denne høsten, starter Ane Brun 2021 med åtte forestillinger på GötebrogsOperan, som presenterer hennes musikk på en helt ny måte. «12 Songs» er et sceneverk laget for GöteborgsOperan av koreograf Kenneth Kvarnström i samarbeid med Ane Brun, GöteborgsOperans orkester og gjestemusikere. Forestillingen inkluderer tre sanger som aldri har vært framfør live før, skriver operahuset i pressemeldingen.

– Jeg elsker dans, og blir utrolig rørt av gode dansere og koreografi, uttaler artisten fra Molde selv.

– Dette vil bli en uvanlig forestilling, som involverer et tredje element av dans, der dansere vil tolke min musikk på scenen samtidig som jeg framfører dem. Jeg er sikker på at det blir magisk!, sier hun, og legger til at hun også ser fram til å jobbe med orkester igjen - slik hun har gjort flere ganger før.

Det er kostymedesigner Astrid Olsson som skal stå for sceneantrekkene.

Verdenspremiere blir lørdag 23. januar 2021 på hovedscenen.

Fra før er det klart at Teatret Vårt lager teater med bakgrunn i Ane Bruns låter neste år. Her vil imidlertid ikke artisten selv være en del av forestillingen.