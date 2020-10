Styreleder om redningsaksjonen for Bjørnsonprisen: – Åpen for samtale med Molde

Kultur

Styrelederen har fått med seg utspillet til Erik Berg og Stig O. Jacobsen. De to forretningsmennene tilbyr seg å betale prispengene på 100.000 kroner, dersom prisen hentes hjem til Molde fra Lillehammer, der den har blitt delt ut de fire siste årene. Det skjer etter at det ble klart at akademiet er i en akutt pengeknipe - og vil vurdere nedleggelse dersom ikke sponsor kommer på plass.