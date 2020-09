Denne podkasten bør alle romsdalinger høre

Kultur

En podkast med lokalhistorie du ikke bør gå glipp av, en sterk bok-opplevelse, en mektig dokumentarfilm på kino, nydelig Molde-aktuell lyd på øret og - her er mine kulturtips før den siste helga i september.

PODKAST: «Slaget om Fossen»

NRK / Hele historien, 2 episoder

I dag diskuterer vi deponi for farlig avfall på Rausand, gondol på Nesaksla i Åndalsnes og markagrenser i Molde. Parallellen til 1970 og Mardøla-aksjonen mot kraftutbygging i Eikesdal og Eresfjord er ikke vanskelig å trekke. Som mange andre har jeg både lest om og sett bilder fra aksjonen - men jeg har aldri hørt den! Podkasten «Slaget om Fossen», laget av frilansjournalist Ingrid Fadnes fra Molde, gir en helt ny opplevelse av hva som skjedde og hvor langvarig og til tider dramatisk det faktisk var. De små klippene fra autentiske intervju i 1970, som følges opp med intervju i nåtid, samt effektfull bruk av lyder (her hører vi boltene bli slått på plass) og musikk, gjør at det hele kommer veldig nært. Her er det også noe nytt å lære for de fleste, vil jeg tro. Jeg visste for eksempel ikke at aksjonen var så nært knyttet opp til jazzfestivalen.

Kort sagt: En dyktig forteller i en strålende produksjon med gode intervju gjør dette til historiefortelling på sitt beste. En podkast alle romsdalinger bør høre. Og hvorfor ikke bruke den i undervisning?

Les mer om podkasten her:

Utbyggingen av Mardalsfossen splittet folket. Nå har Ingrid fra Molde laget podkast om «Slaget om fossen» for NRK Hvor er kvinnenes stemmer?, spurte Ingrid Fadnes seg da hun skulle lage podkast om Mardøla-aksjonen. Hun fant både skolestreikere og kvinner som fnyste av autoriteter.





BOK: Sandra Lillebø: «Tingenes tilstand»

Oktober forlag

Sandra Lillebø fra Ålesund har utgitt en roman der noe av handlingen er lagt til Aukra. I boken skriver hun om sin schizofrene mor og bestemor, som er oppvokst på Aukra. Romanen har fått mye oppmerksomhet i nasjonale medier, og også blitt sammenliknet med Vigdis Hjorths siste romaner. Forfatterne har det til felles at de skriver om kompliserte forhold mellom mor og datter. Men Sandra Lillebø har sin helt egen signatur. Det er virkelig sjelden jeg leser romaner som kan beskrive følelser i et slikt språk. Jeg bærer det døde håpet i hendene, skriver Lillebø. Jeg håper du vil ta deg tid til disse 184 sterke sidene om hvordan psykisk sjukdom påvirker en oppvekst og en familie.

Les Romsdals Budstikkes anmeldelse av boka her:

Fanger leseren i én setning Denne romanen har det beste av poeten og det beste av journalisten. Godt handverk, rett og slett, mener Romsdals Budstikkes anmelder om Sandra Lillebø sin roman «Tingenes tilstand».

Les intervju med Sandra Lillebø her:

Ny roman om psykisk sjukdom med handling fra Aukra: – Noen ting er forferdelig vanskelig å skrive om. Men så er det nødvendig likevel Sandra Lillebøs roman «Tingenes tilstand» handler om en psykisk sjuk mor og bestemor. Boka har likheter med eget liv. – Jeg vet noen vil føle seg utlevert. Litteraturen har noen omkostninger, sier Lillebø, som selv ser fellestrekk med Vigdis Hjorth.

FILM: Kunstneren og tyven



Molde kino

Torsdag kom beskjeden fra kinosjefen: Molde kino forlenger visningsperioden til den kritikerroste dokumentarfilmen Kunstneren og tyven med tre dager. Det betyr at du fortsatt har sjansen til å se den i helga.

Den amerikansk-norske filmen er laget av Benjamin Ree. Den følger den tsjekkiske kunstneren Barbora Kysilkova som danner et unikt vennskap med den norske narkomanen Karl-Bertil Nordland, en mann som stjal kunstverket hennes. Utrolig, tenker du? Ja, denne filmen er nok et eksempel på at .virkeligheten overgår fiksjonen. Fortellerteknisk er den også godt laget. I tillegg til at vi lurer på hvor det stjålnet maleriet befinner seg, er vi spent på hvordan det går med både tjuven og kunstneren. Jeg ble også fascinert av selve kunsten - de naturalistiske maleriene og prosessen bak. Det er en rørende og sterk film. «Hun ser meg godt», sier tjuven Karl Bertil, før han legger til: «Men hun glemmer at jeg ser henne like godt».

Se trailer her:

MUSIKK: Kirsti Huke: «Weaving»



Jazzland Recordings / Konsert i Storyville

Nylig slapp Storyville Jazzclub sitt høstprogam. Blant flere godbiter er en konsert med Kirsti Huke 10. desember, jazzvokalisten fra Trondheim som blant annet har jobbet mye med våre egne Ola Kvernberg og Steinar Raknes.

Prosjektet hun kommer til Molde med, er Weaving, skrevet og framført i 2017 som bestillingsverk til Trondheim Jazzfestival. Nå er musikken, som er spilt inn hos blant andre Ocean Sounds Recordings på Giske, ute på Jazzland. Og godt er det - for dette er et fantastisk album å lytte til i høstmørket. Tekstene handler om ensomhet og fellesskap, om å være i bevegelse, og om endringer, alt pakket inn i et magisk lydunivers. Noen hører innimellom noe Sundførsk over uttrykket, og den ser jeg; men først og fremst er dette Huke. Åpningssporet Time Will Not Allow Me to Forget, Dear Sisters og Golden Child er blant mine favoritter på et strøkent konseptalbum, som bør lyttes til fra start til slutt.

Her blir det ti konserter for bare 50 publikummere i høst – Vi har jobba hardt for å få på plass et program, sier Anja Inderhaug i Storyville Jazzklubb. De koronatilpassede konsertene i høst blir eksklusive opplevelser – det blir bare bare plass til rundt 50 publikummere.

Hør Kirsti Huke og bandet live fra Dokkhuset i Trondheim her:

SERIE: «Estonia - funnet som endret alt»



Dplay

Vi er knapt ferdige med den seks episoder lange serien om den katastrofale brannen på Scandinavian Star, før en ny tragedie seiler opp på skjermen. Denne gangen handler det om passasjerskipet M/S Estonia som forliser på vei fra Tallinn til Stockholm den 28. september 1994. 852 mennesker mister livet i den verste skipskatastrofen i etterkrigstidens Europa. «Pårørende og overlevende har i snart 26 år kjempet for å finne svar på hva som egentlig skjedde den skjebnesvangre septembernatten. I dokumentarserien “Estonia” står nye vitner frem med sine historier, og et nytt dykk til vraket gjennomføres i jakten på sannheten», heter det i omtalen av serien, som er produsert av Monster - med filmskaperen Bendik Mondal fra Molde med på laget.

Premiere er mandag 28. september.

Se trailer her: