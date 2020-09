Lars Petter Sveen ute med ny bok: – Villeste og råeste jeg har skrevet

Lars Petter Sveen gikk gjennom perioder med depresjon under arbeidet med sine to forrige romaner. Da han skreiv Nordriket reiv han seg løs fra strenge rammer og kunne skrive friere. Han har også funnet ordene for å beskrive den tunge tiden.