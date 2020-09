Lokalene til kulturskolen i Hustadvika var ille fra før. Nå har vannlekkasje gjort skader for hundretusener av kroner

Kultur

Kulturskolen har de siste åra har holdt til i et tidligere bolighus på baksida av rådhuset i Elnesvågen kalt «gulhuset». Her er små rom, krinker og kroker og overfylte lager hvor tunge instrumenter flyttes ut og inn, dårlig akustikk og så lite areal at undervisningen i tillegg må spres på to skoler – samt et treningssenter – i Elnesvågen.