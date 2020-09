Korpsmusikk til å bli glad av

Det er ikke ofte en kommer på en konsert og går yngre ut igjen et par timer seinere. Nei, jeg kan jo ikke bevise det, men jeg vil påstå at den spesielle korpsmusikken vi fikk høre på Storyville Jazz Club torsdag var den rette vitamininnsprøytning for klubbmedlemmer i jazz-abstinens.