Midt i Elnesvågen sentrum står dette kulturminnet fra 1896. Nå er restaurering i gang

Vågsetersmia fra 1896 står på Riksantikvarens liste over verneverdige bygninger i gamle Fræna. – Vi ser av og til at hus er truet. Det er veldig hyggelig at de tar vare på Vågsetersmia, sier Harald Tallaksen i Asplan Viak, som står for registrering av gamle bygninger.