Helt vill rockeerstatning i Isfjorden: – Føler på stolthet

Kultur

Villmarksrock er et unikt arrangement for å vise at ildsjelene i Raumarock fortsatt har det i seg, viruset til tross. Rockefesten er naturlig nok krympet så det holder, men 200 tilhørere med festivalpass får seg garantert et festivalminne for livet. Det hele startet med Skambankt akustiske trio klokka 19.30 fredag kveld. 15 grader og veldig mye bedre vær enn det som var meldt.