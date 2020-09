Anmeldelse av Jo Nesbøs «Kongeriket»

Kultur

Idet tilflyttingen til storbyene og el-bil-salget eksploderer, mens troen på USA som frihetens land er i ferd med å forvitre her hjemme, serverer Nesbø en murstein av en roman som det lukter diesel lang vei av. Den kretser om en bensinstasjon i ei amerikafrelst bygd i utkants-Norge. Brødreparet Roy og Carl utgjør romanens to hovedpersoner. Storebror Roy er taus, stødig og bundet til hjemstedet. Carl er den utadvendte og karismatiske lillebroren som har tatt spranget og reist over Atlanteren til The Promised Land. Når Carl vender tilbake til Os sammen med sin nye kone Shannon, virvles mørke hendelser opp av fortida som setter i gang en rekke fatale hendelser. Midt oppi det hele settes naturligvis relasjonen mellom brødrene i spill.