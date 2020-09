Psykisk helse skal inn i skolen fra i høst. Nå har Peder fra Molde og samboer Vilde laget bok

– Å forstå mer av hvordan vi fungerer, gjør at vi kan ta best mulig vare på oss selv og andre, mener psykolog Vilde Vollestad. Hun har skrevet en håndbok i psykisk helse for unge, illustrert av Peder Bua fra Molde.