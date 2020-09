Tja, hvorfor ikke?

Kultur

Alltid litt småkoselig å bli snakket med eller til av allmennpraktiserende Trond Viggo Torgersen, og jeg unnlater bevisst å kalle ham lege i denne sammenhengen. Helt siden tidenes første time med ham for en halv evighet siden har han vært en pludremester, og han har skrevet regninger for konsultasjoner i 38 og 45 år i henholdsvis legefrakk og med mikrofon i NRK. At hans turnuslegeår fant sted i Fræna ble behørig rippet opp i lørdag, men han regnet med at ingen av hans tidligere pasienter var til stede i salen. Publikumsaldersmessig kunne vel det stemme og.