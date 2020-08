Nå stiller rammemakeren ut sitt eget kunstverk

Kultur

I mellomkrigstiden dro Kurt Schwitters til Hjertøya for å skape sin kunst. Ingen andre har satt øya og Molde på det internasjonale kunstkartet som den tyske kunstneren. Mer enn åtti år senere drar fortsatt lokale kunstnere til Hjertøya for å hente inspirasjon. Tett på Romsdalsmuseets Schwitter-utstilling åpnet Molde kunstforening lørdag sin store medlemsutstilling. Lars Chr. Istad har latt seg inspirere av Hjertøya. Det viser 86-åringen i sitt ferske tresnitt fra øya som betyr mye for mange. Terje Tverfjell er kanskje mest kjent for å være en dyktig innrammer av andres kunstverk.