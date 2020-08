Fikk du ikke med deg slåttekaren? Nå blir det ekstraforestillinger i Molde

Kultur

En teaterforestilling du ikke bør gå glipp av, en podkast til å bli klokere av, endelig en storfilm på kino, en digital jazzfestival og en app som gir deg tilgang til tusenvis av bøker - her er mine kulturtips før den siste helga i august.

TEATER: Slåttekar i himmelen

Teatret Vårt / Det Norske Teatret

Dette er sterke saker. Det er lenge siden jeg har tørket så mange tårer etter en teaterforestilling. Her spilles det på alle de riktige strengene; og musikk, scenografi og historien om menneskets strev og tro og tvil danner en effektfull helhet. Det føles nært, og ekte, med alle de kjente stedene, og fjella og himmelen, rett utenfor døra til Bjørnsonhuset. Jon Bleiklie Devik imponerer i rollen som slåttekaren; og også Sara Fellmann og Kjersti Botn Sandal leverer strålende.

Teatret Vårt har fått en enorm respons på forestillingen, basert på boka til Edvard Hoem, i Molde: Over 3000 billetter er solgt her. Nå meldes det om fulle hus på turné i fylket.

Har du ikke sett forestillingen, er det fortsatt mulig: Nå setter Teatret Vårt opp to ekstraforestillinger på Plassen, den 15. september kl 19.30 og matinéforestilling 21. september kl 13.00. Billettene er i salg fra torsdag 27. september kl 12.00, og med koronabegrenset kapasitet er det sikkert lurt å være rask på labben.

Her er vår anmeldelse:

PODKAST: Tobias

NRK / P3 Dokumentar

I podkasten «Tobias» forteller Harald Eia og samboeren Nadina Bouhlou som fikke en alvorlig syk sønn i fjor. To måneder etter fødsel bestemte legene seg for å avslutte behandlingen. Og Tobias døde.

Det er ikke komikeren Harald Eia vi møter her, men en far som har mistet sin sønn. Det er trist, men også fint og ikke minst lærerikt å høre de to snakke om det fryktelig vanskelige. Håpet er mer åpenhet, og at folk skal vite at det aldri er feil å bry seg. Joachim Førsund, som står bak «Det svarte flagget», «Familiene på Orderud» og «Koht vil leve», har laget podkasten - og Ola Kvernberg har komponert musikken.

Her finner du første episode av fire.

KINO: Tenet



Molde kino + Tomrefjord kino

Endelig er det premiere på en internasjonal storfilm, som hele kinobransjen håper kan redde noe av inntektstapet denne høsten. Christopher Nolans Tenet beskrives som en actionfilm som sneier innom alt fra internasjonal spionasje, tidsreiser og evolusjon. Filmen er spilt inn flere steder i verden – blant annet i Norge på Tjuvholmen og på taket av operahuset i Oslo

Anmelderne er imidlertid delte i mottakelsen: Mens VG lander på en laber treer, gir Adressa terningkast 5. Aftenposten gir 4 av 6 prikker og skriver: Spionthrilleren Tenet har gåsehudfremkallende øyeblikk, men historien holder ikke helt i mål. Tenet har nok av spektakulære actionscener, med en original twist, til at kinobilletten er verdt pengene. Og akkurat det siste er et godt poeng: I en tid hvor det meste strømmes på tv-skjermen i stua, tror jeg det å gå på kino blir en opplevelse i seg selv.

Her er traileren:

FESTIVAL: Jazz fra Sentralen



www.sentralen.no

15 av landets aller sterkeste internasjonale jazznavn, blant dem mange navn fra årets Moldejazz, har spilt inn hver sin konsert på Sentralen. Innspillingene ble gjort i mai, og på programmet står blant andre Hedvig Mollestad Trio, Beady Belle, Nils Petter Molvær og vår egen Steinar Raknes med Tord Gustavsen Trio, samt Arild Anders Group, Bugge Wesseltoft, Eivind Aarset, Bendik Hofseth med flere.

Konsertene har vært gjennom en lydmessig forbedring og resultatet skal være livekonserter med platelyd. I følge initiativtaker Christer Falck har strømmekonserter kommet for å bli; som et supplement til den fysiske opplevelsen, og med billett. Til denne festivalen kan du kjøpe enkeltbilletter til noen av konsertene eller tilgang til alle i en pakke. Da får du også tilgang til intervjuer med de aktuelle musikerne.

APP: Bookbites

Både høsten og Bjørnsonfestivalen står for døra, og hva er vel bedre enn å anskaffe seg en bok eller tre? Jeg synes som mange andre at man får den beste leseropplevelsen ved å holde boka fysisk i hendene, men bestemte meg likevel for å gi appen Bookbites en sjanse - nylig innført av biblioteka i fylket.

Etter å ha lastet appen ned fra App store, fikk jeg laget meg en bruker med mitt nasjonale lånekort uten problemer - og dermed var jeg i gang. Det første jeg møtte var en bokhylle med forslag til bøker jeg kan lese eller lytte til. Det er også enkelt å søke etter bøker - og eventuelt reservere de som ikke er ledige. Du ser også hvor lang tid det vil ta å lese boka. Siden det går an å velge skriftstørrelse og linjeavstand, er jeg i mangel av nettbrett nå i gang med å lese mine første bøker på mobil (!); Zeshan Shakars Gul bok, den som fikk kulturministeren til å gråte på flyet, og Dag Solstads siste om Bjørn Hansen. Det funker overraskende bra, men likevel: Bøker er fortsatt best på papir.