Virtuost og veldig moro

Kultur

Kjetil Bjerkestrand, som trakterer allehånde tangentinstrumenter, trenger definitivt ikke å be om synthenes forlatelse etter denne fantastiske konserten som sørga for at både jazzfolk og tilhengere av tradisjonell Beethoven - og sikkert mange med andre tilbøyeligheter også - fikk det de hadde håpt på og vel så det. Bjerkestrand og Tellefsen har jobba mye sammen opp gjennom åra og forrige gang var det Bach som fikk gjennomgå. Tellefsen var mer skeptisk til Beethoven - han mente nemlig at det ikke swinger av hans musikk slik som det gjør av Bach sin. Med fasit i hånd er jeg overbevist om at Tellefsen ikke angra et sekund på at han blei med på «galskapen».