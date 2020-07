Slik gikk det med Moldejazz 2020: – Vi styrer mot et null-resultat, men tåler et lite rødt tall

– Vi har solgt 1200-1300 strømmebilletter. Hvis vi regner to publikummere pr. billett, betyr det at Moldejazz har et besøkstall på rundt 7.000 i år, sier festivalsjef Hans-Olav Solli.