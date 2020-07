Solid veg-grep «On The Road»

Selvfølgelig kunne en anmelder benyttet pilkast i stedet for terning, for treffsikkerhet er viktig. Med Steinar Raknes & The STILLHOUSE ville siktemålet i utgangspunktet vært blink og 10 poeng, for jeg ønsket jo ha en best mulig konsert. Men ble det blink?