Lys i mørket

Kultur

Natalie Sandtorv fra Ålesund har en usedvanlig Moldejazz-historie. Hun debuterte nemlig på festivalen i mammas mage en måned før hun blei født og siden har hun vært tilbake en rekke ganger både som frivillig og som artist.

I 2017 serverte hun oss bestillingsverket «Freedom Nation» på en takk-for-Talentprisen-konsert. Nå har hun tatt nye steg i retning seg sjøl og som Neon Ion møter vi en artist med et tydelig popgen som, hvis hun har flaks og tilfeldighetene vil henne vel, kan ta henne svært langt.

Ferskt album

Hennes album «Heart Echoes» som kom for en måneds tid siden og en corona-konsert på Victoria Nasjonal Jazzscene etter at den åpna forsiktig opp igjen, førte til at Moldejazz kasta seg på tråden for å få Neon Ion inn i det nye programmet. Det skulle vise seg som et lykketreff for de fleste.

Med et usedvanlig livsbejaende uttrykk - Neon Ion ønska veldig å stå på scena igjen og møte publikum - og med en frontfigur som ikke overlater noe som helst til tilfeldighetene verken når det gjelder sceneantrekk, frisyre eller band, lyd og lys, blei vi servert en time med masse energi og et usedvanlig hipt uttrykk som befinner seg i grenseland med ingredienser fra pop, rhythm and blues, funk, soul og med en aldri så liten dose jazzkrydder

Strikte saker

Neon Ion og musikken er relativt strengt arrangerte låter der det ikke er rom for lange solistiske ekskursjoner. Likevel får mange av de involverte, som stort sett alle kommer fra jazzuniverset, muligheter til å vise seg frem. Når det er sagt så er det Bandet med stor B som gjelder og du verden så tett og tøft det låter. Kompet er beintungt og heftig og kler Neon Ion perfekt.

Hitlåta?

I verdenen Neon Ion befinner seg i nå, er leitinga etter hitlåta noe man aldri gir opp. Om Neon Ion har funnet den så langt, er jeg i tvil om, men med den dedikasjonen hun viser med alt hun foretar seg og nitidigheten med arbeidet i detaljene, så krysser jeg både fingre og tær for at hun finner den. Vi fikk også servert flere nye låter som hadde blitt unnfanga i løpet av coronaperioden. Neon Ion er altså stadig på leit.

Neon Ion er på vei til spennende steder med musikken og uttrykket sitt. Neste gang kan det altså være mye større scener enn Teateret Vårt med 136 publikummere som kaller.