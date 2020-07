Det peker fremover

Kultur

Det har vært usedvanlig spennende og interessant å følge Hanna Paulsbergs karriere fra hennes spede begynnelse i det store rommet etter at hun begynte på jazzlinja i Trondheim. Det musikalske utganspunktet hennes var et ideal tufta i stor grad på arven etter Stan Getz og Dexter Gordon - en arv hun hadde fått med seg hjemmefra via sin trommespillende far, Håkon Paulsberg.