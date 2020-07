Mjuk start på Maleklubbens jazzåpning

I år er Maleklubbens tradisjonelle utstilling i jazzuka i Molde mer sentralt plassert enn noen sinne, og et godt oppmøte i Kirkebakken 5 allerede lørdag borger for en god uke i flytsonen for klubben og de 13 utstillerne.