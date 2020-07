Fuktig festivalutstilling på Plassen

Kultur

Møre og Romsdal Kunstsenter åpner mandag festivalutstillinga Take Me To The River. Kunstnerne Jon Arne Mogstad (70) fra Surnadal og Jeremy Welsh (66) fra Newcastle har jazza med seg hver sine uttrykk til utstillinga, henholdsvis malerier og digital video/stillbilder - med vannet og elva som en rød tråd.