PODKAST: Her skulle det vært 5.000: – Vondt å tenke på

Kultur

I en ny episode av podkasten Ut og jazze inviterer Romsdals Budstikkes podvert festivalsjefen på piknik på Romsdalsmuseet, der det skulle vært tre dager med konserter i år; blant annet med John Legend onsdag 15. juli.

– Det er trist å tenke på nå, at det ikke skal skje noe her i neste uke, sier Hans-Olav Solli om arenaen, som siden 1989 har hatt besøk av flere av verdens største artister; som Bob Dylan, Van Morrison, Eric Clapton, Stevie Wonder, Sting og Leonard Cohen.

Fryktelig nær avlysning

Som seg hør og bør på Nordvestlandet, er det skiftende vær og ikke altfor mange varmegrader under innspillingen, som også rommer gjestevisitt av både småspurv og knott.

Selv husker festivalsjefen godt Missy Elliott-konserten i 2010, da regnet bøttet ned, og han som markeds- og sponsorsjef danset midt blant publikum – så heftig at de engang hvite skoene måtte kastes etterpå. Han husker også godt da han i sitt første år som festivalsjef fikk ta imot sin store helt, Robert Plant, samt konserten med Sting i 2006.

– Har dere en avtale om å få John Legend tilbake i 2021?

– Vi jobber med å booke om mye, sier festivalsjefen og forklarer at det er to hovedutfordringer.

– Vi er alltid i uke 29 og flytter oss mye til neste år, slik at Pori-festivalen blir liggende en uke unna oss. Det er også vanskelig å gjøre avtaler, før vi vet hvilke rammebetingelser som gjelder i 2021, sier festivalsjefen, som røper at det var fryktelig nære at årets festival ble avlyst.

I stedet skal de planlegge tre festivaler på ett år.

30 år siden egen platedebut

I podkasten forteller Solli om hvilken artist som er hans drømmebooking på museet, om hva han vil si til kulturminister Abid Q. Raja som åpner festivalen 13. juli og om sine sju år på tidligere festivalsjef Otnæs sitt private jazzakademi.

Han røper også at det kan være en fordel å ha en bakgrunn som hardrock (eller var det soft)-vokalist med platekontrakt i USA:

– Jeg prøver å være forsiktig med å dra rockestjernekortet, men det kan være fint i noen sammenhenger å ha vært en Atlantic Records-artist. Man kjenner bransjen, man har vært på andre siden av bordet, forteller Solli, som også kommer på at det er 30 år siden han slapp debutalbumet med Sons of Angels (med samme tittel som bandet).

– Hvor f*** ble det av Solli, ble det spurt om i en artikkel nylig?

– På rockesida følger de ikke helt med, for jeg er jo ikke akkurat usynlig. Jeg har ikke prøvd å gjemme meg, sier Solli, som mener at spranget fra rock til jazz ikke er så langt.

Solli forteller at han går inn i sin sjette festival som sjef, etter ni år som markeds- og sponsorssjef, og at han dermed har fått med seg en fjerdedel av festivalhistorien.

– Det har vært litt av en reise. Fra å være ganske unik, og sitte på vår høye hest som knutepunkt, har vi blitt utfordret i disse årene, rammebetingelsene er endret, teknikken har utviklet seg, og vi har lagt ned Molde Forum, sier Solli, som ønsker å hylle byen:

– Jeg er ekstra glad og stolt over hvordan byen tar imot festivalen år etter år, hvilken glede folk viser over festivalen. Den er sammenvevd med identiteten til folk, mener han.

PS: I denne episoden blir festivalsjefen i stuss på om det bare er Ozzy Osbourne, eller om også Miles Davis fikk tilnavnet «Prince of Darkness». Etter endt innspilling og påfølgende googling kan vi konstantere at begge ble kalt det.

