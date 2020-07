Fikk du ikke billett? Disse konsertene strømmer Moldejazz

Kultur

– Den 60. festivalen er opptatt av at flest mulig skal kunne ta del i festivalopplevelsen og vil derfor strømme ti av konsertene på årets program. Dette blir billettert strømming og billetten koster kr 149,-, skriver festivalen i en pressemelding.

Unntaket er den utsolgte morgengrykonserten. Den kan alle se gratis ved bidrag fra Istad AS, opplyser festivalen. Denne konserten kan oppleves via festivalens hjemmeside eller Facebook.

Her er lista over strømmekonsertene

Årets festival har rundt 3.500 tilgjengelige billetter i salg. En uke før festival er over 3.000 solgt, og ti av konsertene er helt utsolgt.

Disse konsertene kan du nå kjøpe strømmebillett til:

Mandag 13. juli:

Åpningskonserten med Arild Andersen Group med gjest Karin Krog (utsolgt), 13. juli kl. 18.00 fra Bjørnsonhuset

Trondheim Jazzorkester & Johan Lindvall, Teatret Vårt 13. juli kl. 21.00

Tirsdag 14. juli:

Hanna Paulsberg Concept 10-årsjubileum, 14. juli kl. 18.00 i Bjørnsonhuset

Onsdag 15. juli:

Karin Krog & The Meantimes feat John Surman, 15. juli kl. 18.00 fra Bjørnsonhuset

Torsdag 16. juli:

Zorn Selected; Maja S. K. Ratkje & Stian Westerhus Unplugged, Teatret Vårt 16. juli kl. 21.00

Ane Brun (utsolgt), torsdag 16. juli kl. 21.00 fra Bjørnsonhuset

Fredag 17. juli:

Zorn Selected; Erlend Apneseth Trio + Frode Haltli, morgengrykonserten på Taket 17. juli kl. 07.00

Steinar Raknes & The Stillhouse Band - One the Road, 17. juli kl. 21.00 i Bjørnsonhuset

Lørdag 18. juli:

Trondheim Jazzorkester & Hedvig Mollestad – Maternity Beat (utsolgt), 18. juli kl. 18.00 i Bjørnsonhuset

Zorn Selected; Moskus, 18. juli kl. 21.00, Teatret Vårt

Strømmes på Vimeo og Facebook

Festivalen opplyser at selve streamen gjøres på Vimeo. Ved gjennomført billettkjøp blir man sendt til visning av streamen på hjemmesiden. Det er MediaRiks som står for den tekniske filmproduksjonen.

Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt støtte til strømmetilbudet.