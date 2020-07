Da han var tre år, skjedde ulykka i Molde som ga Tor Hammerø mén for livet

Kultur

Jazzentusiasten, fotballkommentatoren og den tidligere TV2-profilen Tor Hammerø (65) er gjest i den nyeste episoden av Ut og jazze.

Han har vært på så og si hver eneste Moldejazz siden 1961, siden han sto omtrent midt i jazzfestivalen i det han gikk ut døra. Han kommer også tilbake til hjembyen fra Oslo til den nedskalerte 2020-festivalen.

Møtte Don Cherry på ferja

I podkasten forteller Hammerø om sitt første aktive jazzfestival-minne, fra tidlig i 60-årene da han, bror Jan Petter og foreldrene skulle på campingtur.

– Jeg hadde lært meg bittelitt engelsk. I det vi sitter på ferga over til Vestnes, kommer en kar bort og banker på ruta. Han gikk rundt med trefløyte og spurte om å få spille for oss. Det ble en meget kort samtale, det var ikke mange ordene jeg kunne. I voksen alder fant jeg ut at det var Don Cherry, den kjente trompeteren. Datteren Neneh Cherry har også vært i Molde. Første gang jeg var i New York tok Don Cherry seg av meg. Det var ingen stjernenykker der, forteller Hammerø, som har flere gode historier på lager også fra årene som MR (music relations) for Moldejazz.

Ble overkjørt av buss

Hammerø forteller også om en fin og lykkelig barndom i Molde, som likevel ble preget av en stygg ulykke han ble utsatt for som tre-åring.

– Min far hadde en Shell-stasjon. Den besøkte tre-åringen titt og ofte. Det var i 1958 jeg skulle sykle opp til stasjonen for å vaske sykkelen min. Jeg måtte forbi en buss. Sjåføren satt høyt, og så ikke lille Tor som kom syklende og jeg ble overkjørt, forteller Hammerø.

En stund var det fare for amputasjon. Takket være en lege på Bethanien i Bergen, en streng fysioterapeut og rundt 50-60 operasjoner, ble beina reddet.

– Det preget oppveksten. Jeg måtte lære å gå igjen, men jeg spilte fotball, håndball, og gikk på ski, forteller Hammerø, som i dag ikke plages av ulykka i det daglige – selv om beina har tydelige arr etter den dramatiske hendelsen.

Jazz og fotball

Etter lærerutdanning og noen år i skolen, og deretter jobber for blant annet NRK Sporten og Telenor mobil, ble det 17-18 år hos TV2 for Hammerø, inntil sluttpakka var et faktum for noen år siden.

– Jeg angrer ikke et sekund. Jeg holder fortsatt på med mye jeg synes var moro. Jeg kommenterer fotball, lager radioprogram, skriver plate- og bokanmeldelser, og er glad for at budstikka spør meg om å dekke Moldejazz, sier Hammerø, som for to år siden ga ut sin første bok, om bryteren Stig-André Berge.

Tor Hammerø har skrevet boka om Stig-André Berge – En usedvanlig flott fyr «Jeg sto i kommentatorboksen og tørket tårer etter OL-medaljen til Berge i Rio. I likhet med resten av medienorge visste jeg mye jeg ikke kunne si. Da kom idéen til en bok.»

– Er det noen link mellom fotball og jazz?

– God fotball og god jazz har noe til felles: Det svinger. Hvis du ikke kjenner det, da er det umulig å forklare. Det er bare en følelse. Og den er veldig god.

Episoden med Tor Hammerø er den femte i podkast-serien Ut og jazze. I de fire første møter du festivalgründeren Kikkan, artisten Ane Brun, arenasjefen Jo Tore Bæverfjord og Miles-sjåføren Svein Åge Johansen. Ut og jazze finner du i din podkastavspiller eller her på Rbnett.

Hør de tidligere episodene her:

EPISODE 1:

Hør festivallegenden Kikkan fortelle om narkotikabeskyldningene, om Wayne Shorter som aldri hadde sett ei ku før og da de glemte igjen kylling og pils på sogneprestens kontor – I Oslo rista dem på hodet når vi sa vi skulle lage festival, vi som kom fra forblåste Molde, uten flyplass og jernbane, og ikke engang hadde pol, sier 90 år gamle Otto Kikkan Sættem, som i første episode av podkasten Ut og jazze raust deler historier fra sitt eventyrlige liv.

EPISODE 2:

NY PODKAST-EPISODE AV UT OG JAZZE Hør Ane fortelle om hvorfor Brunvoll ble til Brun og hva som endret livet da hun ble alvorlig sjuk – De trodde jeg het Brunboll, og gjerne Arne også, forteller Ane i den nyeste episoden av Romsdals Budstikke Ut og jazze, der hun også snakker om å være fulltidsmusiker med eget plateselskap om oppveksten med Moldejazz og hvordan hun håndterer livet med sjukdommen Lupus.

EPISODE 3:

NY EPISODE AV UT OG JAZZE: Den rappkjefta trønderen har rigga Moldejazz i 30 år: - Hvis de ville ha en rolig festival, skulle de ikke ansatt meg I en ny podkast forteller Jo Tore Bæverfjord hvorfor forholdet mellom Moldejazz og Molde Forum ble så vanskelig, om sin store indre motor og ønske om å skape opplevelser, om egen musiker-karriere med bandet Bæverfjord Bataljon – og om ekstrajobben som babysvømming-instruktør.

EPISODE 4: