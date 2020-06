Husker du den spesielle Di derre-konserten på NRK? Nå har den vunnet gjev pris

Kultur

NRK vant hele ni av de 19 prisene under Gullruten, tv-bransjens egen utmerkelse, fredag kveld. Blant annet ble «22. juli» årets beste dramaserie. Dessuten fikk Kompani Lauritzen, som er filmet på Setnesmoen ved Åndalsnes og produsert av Seafood tv, prisen for årets nyskaping.

I tillegg var det på forhånd delt ut en rekke fagpriser. Også her fikk NRK flest priser, med fem i antallet.

Her fikk NRK og Øystein Halvorsen Gullruten-prisen for beste lydproduksjon for KORK (Kringkastingsorkesteret) og Di Derre, produsert av NRK.

Konserten 18. august i fjor, med 60 musikere på scena, og med kjente og kjære Di derre-låter i helt nye arrangement, ble nær avlyst på grunn av regn, tåke og vind.

De utsolgte Di derre-konsertene i Oslo-marka blir liveplate og tv-program: – Helt magisk..! Hvordan skal vi toppe dette? Aldri har Kringkastingsorkesteret vært så nær avlysning som i regnet og vinden før Di derre-konserten lørdag. I stedet ble det et høgdepunkt i bandets historie – som både blir plate og vist på tv.

– Fra å være helt på kanten av at vi kunne gjennomføre, ble det helt magisk, konstanterte arrangøren av Live i Marka, Tom Fremstad, etterpå.

Han var ikke i tvil om at det var mange fra Molde og Romsdal blant de 2.000 publikummerne.

Her kan du se konserten hos NRK.