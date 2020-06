Død tareskog, ordspill og kjappe replikker.

Kultur

Det var ikke bare ungene i Molde, samt familie og venner av aktørene, som ble skuffet da Poppeloppe måtte avlyse premieren i mars. Jeg var kjempeskuffet selv, da jeg har hatt den fornøyelse å være innom de fem-seks siste årene for å anmelde. Men ingen grunn til å stupe ned i depresjonen, for fredag kveld var premieren endelig et faktum!