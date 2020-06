– Går mot totalt utsolgt festival

Kultur

Tre uker før den korona-nedskalerte festivalen åpnes, kan festivalsjef Hans-Olav Solli notere 10 utsolgte konserter.

– Vi har solgt rundt 2.500 billetter av totalt 3.000, og fortsatt er det tre uker igjen, sier festivalsjefen.

– Blir ikke flere ekstrakonserter

Solli forteller at to konserter med Ane Brun, to med Steinar Raknes og The Stillhouse Band, en med Ytre Suløen (her er det få billetter igjen til ekstrakonserten), Vårsøg-forestillingen fra Teatret Vårt, Solveig Slettahjell i domkirka, Hedvig Mollestads bestillingsverk samt åpningskonserten med Arild Andersen Group og avslutningskonserten med Kjetil Bjerkestrand med blant andre Arve Tellefsen nå er helt utsolgt.

– Vi ser at interessen rundt kjernefestivalen er stor, nå som den får mer fokus. Dette er veldig gledelig, sier Solli.

– Hva betyr det for festivalen?

– Det er kjempeviktig, fordi det gir oss en forutsigbarhet vi ellers bare kan drømme om. Vanligvis er dette tida for neglebiting, fordi vi selger mange billetter til museet de to siste ukene før festival.

– Regner med barneprogrammet blir utsolgt

Festivalsjefen forteller at det er noen få billetter igjen til de tre andre Karin Krog-konsertene, men han regner med at også disse billettene forsvinner.

– Ellers har vi kapasitet på Jazzintro og konserten med Skeidsvoll-brødrene. Og barneprogrammet har ikke tatt helt av ennå, men det pleier alltid å bli utsolgt, sier Solli.

Hvordan den 60. festivalen skal åpnes under gjeldende koronarestriksjoner, ønsker festivalsjefen å komme tilbake til.

