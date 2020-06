Jesper Jenset med ny musikkvideo fra Molde - se den her

Kultur

Artisten fra Molde slapp nylig sin tredje EP på like mange år. Nå er musikkvideoen til låta «Love Me, I’m a Mess», ute. Den beskrives som en «hjemmelaget» video med gutta i byen han vokste opp i. For moldensere blir det et gjensyn med flere kjente steder, fra fjella i Molde-panoramet til Julsundet og hoppbakken i Mølleråsen.

Til nettstedet 730 sier Jenset dette om musikkvideoen:

– Videoshooten var magisk. Det var egentlig bare en helt vanlig sommerdag med vennene mine i Molde bortsett fra at Magnus hadde med seg et sick superkamera. Har alltid hatt lyst til å vise fram hjembyen min på sitt beste, og det følte jeg at vi fikk til. Det er også mye lettere å være komfortabel og seg selv når settingen er såpass naturlig, sier Jenset, som i samme intervju forteller om sine polske fans og et besøk han hadde i Krakow.

– Noen av de hadde kjørt 7 timer i bil for å se meg. Vi pratet med alle og tok bilder etterpå. De kunne alle låtene på rams og hadde mange spørsmål. Veldig weird, men kul følelse å få møte fans utenfor Norge for første gang, sier Jenset.

Se videoen her:

Jesper Jenset har tidligere fortalt at han har vært hjemme i Molde med familie og venner under koronakrisa.