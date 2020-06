Den rappkjefta trønderen har rigga Moldejazz i 30 år: - Hvis de ville ha en rolig festival, skulle de ikke ansatt meg

Kultur

Mens du i første episode i Romsdals Budstikkes podkast Ut og jazze møtte festivalgründeren Otto Kikkan Sættem, og artisten Ane Brun i den andre, er turen kommet til arenasjefen Jo Tore Bæverfjord i episode nummer tre.

Jo Tore Bæverfjord var fra 1990 daglig leder i produksjonsselskapet Molde Forum, som nylig ble slått konkurs etter at eieren Moldejazz i lengre tid forsøkte å avvikle selskapet ved salg.

Var ikke noe tapssluk

Podkasten er spilt inn i Molde Forums lokaler i Strandgata, der det på ingen måte er tomt for utstyr - og der Bæverfjord har tatt vare på bøker, utklipp og permer med dokumentasjon på leveranser selskapet har hatt opp gjennom årene, for øvrig et materiale Nasjonalbiblioteket har fattet en viss interesse for.

– Vi var så bredspektret, det var ingen som var som Molde Forum. Vi leverte alt fra toaletter til strøm, telt og lydutstyr, vi installerte absolutt alt, forteller Bæverfjord.

På det meste omsatte selskapet, som ble etablert i 1990, for 15-16 millioner kroner. Det var aldri mer en 3-4 ansatte, men rundt 150 frilansere.

– Moldejazz trengte en ressursbase, de måtte profesjonaliseres for å holde trykket oppe, ikke bare drive på frivillighet. Så lagde de Giant Step, med Rolf Bugge på booking, mens Molde Forum, skulle ta seg av Moldejazz, og sikre produksjonen og ta inn litt i det daglige, forteller Bæverfjord.

Etterhvert ble avstanden mellom mor- og datterselskap for stor.

– Mens Moldejazz ble formalisert som knutepunktinstitusjon holdt vi på med rocknroll, det var et styr, vi hadde to trailere, åtte kontainere, og 700 oppdrag i året, det går ikke med en statstøttet jazzfestival, det ble en dårlig match, forteller Bæverfjord, som irriterte seg over myten om at Molde Forum ble et tapsluk for Moldejazz.

– Du tuller ikke med et AS. Vi kan ikke få penger vi ikke har registrert. Da Molde ble knutepunkt, skulle Molde Forum vært over på andre hender. Det er svaret, mener Bæverfjord.

Bilmekanikk, bataljon og babysvømming

Bæverfjord, som opprinnelig er fra Steinkjer, forteller også om hvordan han endte opp i Molde, og hvordan ulike band-prosjekt - som Bæverfjords Bataljon - fotball og overraskende nok baby-svømming, som han holdt kurs i 10 år, har preget livet hans.

– Jeg kom til Molde i 1972, samme år som Lucullus kom, som var drevet av jazzklubben, med 5.000 skriftlige medlemmer. Vi skulle spille er, men det var så fullt at vi ikke kom inn på vårt eget arrangement. Så da gikk vi ned på Dahl-hjørnet og inn i bakgården og klatret inn med stige, husker Bæverfjord, som er full av gode minner fra - og sterke meninger om - Molde by.

- Det jeg husker best, er alle de flinke folkene. Jeg får pollenallergi når jeg tenker på det. En sånn klump, jeg blir våt i øynene. Folk som står på, som er bare gode og dyktige. Drivkraften. Å glede seg i fellesskapets lykke framfor egen vinning, sier 65 år gamle Bæverfjord, som ikke har tenkt til å bli pensjonist med det første - og fremdeles skal jobbe med arenaene til årets festival.

