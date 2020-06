Internasjonal seriesuksess bruker låt fra Molde-artist

Kultur

Den britisk-irske tv-serien, som nå vises på NRK, er basert på boka med samme tittel av Sally Rooney.

Serien er sett av flere millioner i utlandet, og har gode seertall hos NRK. Den første episoden er sett av 320.000 totalt. 280.000 av dem har strømmet på NRK TV, mens resten er seere på NRK3 (førstegangssending) og NRK1 (reprise), skriver NRK. Den 12 episoder lange serien har fått strålende mottakelse av norske anmeldere, og VG gir den terningkast 6.

Det er i den femte episoden at Ane Bruns coverlåt «Make You Feel My Love», skrevet av Bob Dylan, blir brukt som siste sang. Mens rulleteksten går og publikum venter på neste episode, spilles hele sangen.

– Så stolt av å ha min versjon av "Make You Feel My Love" på dette strålende soundtracket til denne fantastiske tv-serien!, skriver artisten fra Molde på sin Facebook. Hun har selv lest boka til Rooney - og elsket den.

Det er ikke første gang Ane Brun leverer musikk til filmer og serier.

Hun har blant annet tidligere skrevet Into a Dream til tv-serien Hidden, Springa til filmen om Astrid Lindgren og Daring to Love for Erik Poppes film Tusen ganger god natt, og du kan høre musikken hennes i Peaky Blinders og den amerikanske serien If I Stay.

