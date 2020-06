Dette unge Molde-bandet kan vinne nasjonal pris

Kultur

Musikkprisen er en nasjonal musikkonkurranse som arrangeres som et samarbeid mellom Ocean Sound Recordings, Momentium, Sparebanken Møre og Sunnmørsposten. Vinneren får spille inn plate i Ocean Sound Recordings og spille åpningskonsert under Jugendfest på Color Line Stadion, samt spille konsert under musikkonferansen Trondheim Calling.

06 Boys stemt fram

Artistene kan selv melde seg på til prisen. I år kunne publikum stemme på alle de påmeldte bidragene fram til 7. juni.

Nå er det klart at bandene Jackbow, med låta Waves, 06 Boys med Spring og Lizz med No. 2 er årets tre finalister.

- Vi har kommet til finalen! Tusen takk til alle som har stemt, vi setter utrolig stor pris på det. Nå nullstilles alt av stemmer, og dere kan stemme hver dag helt fram til finalen er over 18. juni, skriver Molde-bandet på sin Facebook.

06 Boys består av Ivar S. Bjerkan, Håvard S. Bjerkan, Erlend Kåre Skeid, Michael Tzankov Rindal, Lars Kristian Hasselø og Tommy Rykhus Johansen.

Vinneren kåres 18. juni

Torsdag 18. juni kåres vinnerne på Terminalen Byscene i Ålesund. En fagjury skal kåre vinneren sammen med publikumsstemmene. I juryen sitter Asbjørn Slettemark, Kristin Winents, Kathrine Synnes Finnskog, Silje Halstensen, Espen Sørland Bjørge, Eirik Meling og Terje Erstad.

- På grunn av situasjonen rund koronapandemien, blir det muligens en alternativ avvikling av finalen, skriver arrangøren på sin nettside.

Tidligere vinnere av Musikkprisen er Highasakite, Mikael Paskalev og Isak Shorty, samt Dina Misund, Ine Hoem og Revolt.

Lokal Hip Hop og R&B-gruppe satser på musikken: Spilte inn musikkvideo i Molde

