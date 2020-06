Som ung fikk Ine et godt råd av pappa Edvard Hoem. Nå skal de ha konsert sammen

Kultur

De to bladene Hoem, pappa Edvard (70) og Ine Kristine (34), med røtter fra Hoem i Hustadvika, kan du oppleve i en digitalkonsert på Dei nynorske festspela lørdag 13. juni kl. 19.00 via strømmeplattformen Vierlive.no. I år er festspela, som vanligvis arrangeres over fire dager i Ørsta og Volda, digitale og foregår fram til midten av juli. Programmet finner du her.