Moldejazz med ekstrakonsert - slik har du aldri hørt Ane Brun før

Kultur

Moldes egen internasjonale stjerne Ane Brun gjør en eksklusiv konsert i Bjørnsonhuset under jubileumsfestivalen 2020. Spesielt for denne anledningen har hun med seg Marte Eberson, kjent fra blant annet Highasakite, på piano. De to vil fremføre musikk fra Ane Bruns 17 år lange platekarriere, med både gammalt og nytt materiale, melder Moldejazz torsdag.

- Tidligere var det snakk om at hun kunne bli headliner på Romsdalsmuseet, på torsdag 16. juli, altså museumsdagen vi aldri rakk å slippe programmet til. Det var imidlertid ikke mulig å få til en slik førpremiere på hennes kommende turné, så da diskuterte vi muligheten for at hun kunne gjøre noe annet. Nå er det klart at Ane kommer og gjør en veldig eksklusiv konsert i Bjørnsonhuset, og det er vi selvsagt utrolig glad for og stolt av, sier festivalsjef Hans-Olav Solli til Rbnett.

200 billetter slippes fredag

Solli forteller at Ane selv kom fram til at hun ville ha med Marte Eberson, som har røttene godt plantet i jazzmusikken, på tangenter.

- Det blir dermed et duo-format, med piano, gitar og sang. De skal framføre låter fra hele hennes karriere, så her blir det både gammelt og nytt materiale, sier Solli.

Ane har sluppet flere singler den siste tida, opp mot albumet som er ventet til høsten. Fredag 5. juni kommer Honey, som hun har skrevet til seg selv som ung.

- Det er stor stas for oss at hun som bysbarn bidrar til å skrive festivalhistorie på jubileumsfestivalen på denne måten, sier Solli.

Han forteller at 200 billetter slippes til konserten kl. 10.00 fredag.

Startet som frivillig

Ane Brun har et nært forhold til Moldejazz, som hun har vokst opp med. Hun har opptrådt på Romsdalsmuseet under festivalen i 2005, 2008, 2012, 2016 og senest i fjor da hun gjorde en nydelig versjon av «Lift Me» sammen med Sivert Høyem. Hun var også med flere år som frivillig, og gjorde alt fra å selge merch til å være artistansvarlig.

Hun debuterte med «Spending Time with Morgan» i 2003. Sekserne har trillet tett etter en rekke briljante album og fantastiske konserter. «It All Starts with One» (2011), «When I’m free» (2015) og coveralbumet «Leave Me Breathless» (2017) er høydepunkt så langt i den rikholdige diskografien. «Directions Tour 2015/16» demonstrerte tydelig at Ane Brun er blant våre aller beste liveartister. Siden den tid har hun hatt en rekke konserter med ulike konstellasjoner – solo, med band og med diverse symfoniorkester rundt i Skandinavia.

PS: Ane Brun møter du også i Romsdals Budstikkes nye podkast Ut og jazze. Episoden slippes onsdag 10. juni.

– Billettene selger jevnt unna Torsdag kl. 12.00 slapp Moldejazz hele 21 band til årets nedskalerte festival. Tre timer seinere var en tredel av billettene solgt.

Hør festivallegenden Kikkan fortelle om narkotikabeskyldningene, om Wayne Shorter som aldri hadde sett ei ku før og da de glemte igjen kylling og pils på sogneprestens kontor – I Oslo rista dem på hodet når vi sa vi skulle lage festival, vi som kom fra forblåste Molde, uten flyplass og jernbane, og ikke engang hadde pol, sier 90 år gamle Otto Kikkan Sættem, som i første episode av podkasten Ut og jazze raust deler historier fra sitt eventyrlige liv.