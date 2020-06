RB jazzer seg opp med ny podkast

Kultur

Molde: Ideen om en egen jazzpodkast kom opp i forbindelse med 60-årsjubileet til Moldejazz.

- Jeg hører en del på podkaster selv, og synes det er et spennende medium. Etter jeg selv var gjest i en podkast, ble jeg inspirert til å prøve å lage en selv, og meldte meg på kurs. Siden Moldejazz skulle feire den 60. festivalen i år på storslagent vis, var det naturlig å tenke for oss i Romsdals Budstikke å tenke i den retningen, sier Vera Henriksen, kulturleder i Romsdals Budstikke.

En episode hver onsdag

Innhenting av podkastene begynte i februar og mars, før Norge ble koronanedstengt.

– De tre første episodene er dermed helt korona-frie, og det er faktisk litt befriende å høre på, sier Henriksen, som inviterte festivalgründer Otto Kikkan Sættem - som fylte 90 år i februar - som første gjest.

– Dette var før vi trengte å bekymre oss for smittefare, og vi var derfor så heldige å få besøke ham hjemme i hans egen stue, med Petter Pettersson som verdifull sidekick. Kikkan forteller veldig godt, morsomt og levende fra den gangen festivalen ble etablert, og jeg er imponert over hukommelsen hans, forteller Henriksen, som også ser på podkast-intervjuene som viktig dokumentasjonsarbeid.

– Målet er at lytterne skal møte ulike personer i og rundt festivalen, som alle har gode historier å fortelle. Heldigvis takket alle som ble spurt ja til å bli med. Derfor kan vi hver onsdag fram mot festivalen by på en ny episode, der du vil få møte artisten Ane Brun, tidligere arenasjef Jo Tore Bæverfjord, Miles-sjåføren Svein Åge Johansen og kona Wenche Eli, journalisten og jazzentusiasten Tor Hammerø og til slutt, i siste episode, nåværende festivalsjef Hans-Olav Solli, sier Henriksen, som ikke var i tvil om hva podkasten skulle hete.

– Ut og jazze er et kjent begrep blant folk, som også passet fint fordi jeg ville lage podkastene ute i et miljø, som hjemme i stua eller på kafé. Slik har det blitt med alle episodene, med unntak av én. Og i år kan det kanskje være ekstra kjærkomment å få komme ut og jazze litt med denne podkasten, siden det ikke blir den folkefesten vi er vant til i uke 29.

- Viktig satsing på lyd

Ut og jazze blir Romsdals Budstikkes tredje podkast. Fra før har mediehuset RB-sporten og Innsikt, der den siste forteller hvordan redaksjonen har jobbet med ulike saker.

– Hvorfor satser RB på en ny podkast, ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde?

– Moldejazz har en rik historie som vi tror egner seg for podkast. Et jubileum er en anledning til å se både fram og tilbake i tid. Det ønsker vi å gjøre med denne satsingen. Det er spennende å høre noen av festivalens fremste personligheter fortelle sin historie.

– Hvilke ambisjonene har avishuset med jazz-podkasten?

- Interessen for jazz er stor i Molde, og det er mange gode historier og mye stolthet rundt festivalen. Vi håper at lytterne kan komme litt i festivalstemning gjennom å lytte til «Ut og jazze».

– Nå har RB tre podkaster. Kan det komme flere?

– Interessen for podkast er på veg opp, og vi ønsker å tilby mer lydinnhold til vårt publikum. Vi har mye kompetanse på lyd i mediehuset ettersom vi har drevet med radio i flere tiår. Dette ønsker vi å bygge videre på. Nå har vi podkaster for sport, samfunnsliv og jazz. Vi ser at vi kan nå godt over tusen mennesker med en episode. Det er inspirerende.

Podkasten blir tilgjengelig fra tidlig onsdag morgen der du pleier å høre podder. Det vil si at du finner den hos tjenester som Spotify og Soundcloud, og også i Itunes. Alle Apple-produkt har en app som heter podkaster. Den kan du åpne og søke etter Ut og jazze. Vil du få med deg alle episodene, er det lurt å abonnere eller følge podkasten, så får du varsling når nye episoder er tilgjengelige.

Du kan også høre podkasten via Rbnett fra onsdag 3. juni.