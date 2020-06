Hør festivallegenden Kikkan fortelle om narkotikabeskyldningene, om Wayne Shorter som aldri hadde sett ei ku før og da de glemte igjen kylling og pils på sogneprestens kontor

Kultur

I første episode av Romsdals Budstikkes nye podkast Ut og jazze møter du festivalgründer Otto Kikkan Sættem, sammen med en annen viktig person for festivalen opp gjennom tidene, Petter Pettersson. Opptaket er gjort hjemme i stua til festivalgründeren og kona Annlaug i Molde, et hjem som er fylt av minner, bilder, utklipp og opptak fra et eventyrlig jazzliv.

– Da jeg var 22 år tok jeg tjuvperm fra militæret i Trondheim, satte meg på en fotballbuss til Oslo, uten penger eller noe, for å gå på Louis Armstrong-konsert, forteller Kikkan.

Visste ikke hva festival var

Først kom Storyville Jazzclub. Så, i 1960, spurte Wesenlund i en aviskronikk om hvilken by som skulle bli Nordens Newport.

– Vi satt hjemme hos meg, Pingen og jeg, og drakk mitt hjemmebrygga øl som smakte pyton og var sterkt som krutt. Så fant vi ut av vi skulle starte festival. Vi hadde så mye bak oss, en solid klubb, og peiling på å drive forening, forteller Kikkan.

Den småsprø ideen fikk de uten at noen av dem hadde vært på festival.

– Det fantes jo knapt festivaler. Så egentlig burde vi tatt varebeskyttelse på festivalbegrepet i Norge, mener Petter Pettersson, mens Kikkan mimrer til tilbake til den aller første festivalen i 1961, med trompetisten Benny Bailey sto på programmet som det internasjonale alibiet.

– Vi hadde budsjettert med 15.000 det første året, så ble alle konsertene utsolgt, og vi havnet på 30.000 i stedet, sier Kikkan.

Oppturer og nedturer

Videre forteller Kikkan om hvilket oppstyr det skapte at det kom fargede musikere til byen, og ikke minst, fæle, langhåra folk so gikk med skjerf og Jesus-sko.

En dag i 1965 som Kikkan beskriver som fryktelig, fikk han sin største nedtur som festivalsjef, eller president, som det het den gangen, med oppslaget i Sunnmørsposten om at i Molde raver musikerne rundt i narkotika-rus. Det hele endte imidlertid med at han og artikkelforfatteren ble gode venner flere år seinere.

Kikkan har også en rekke andre gode historier på lager, om store stjerner som Wayne Shorter og Dexter Gordon, og om den gangen de glemte igjen kylling og pils på sogneprestens kontor etter en konsert i domkirka.

– Det er fantastisk å få feire 60 år med festivalen i år, og 90 år selv. Da blir det tjo og hei, og dans på lokalet!, sier Kikkan.

Her er lista over gjestene i RBs nye podkast, som slippes hver onsdag fram mot uke 29:

3. juni: Festivalgründeren Otto Kikkan Sættem og Petter Pettersson

10. juni: Artisten Ane Brun

17. juni: Arenasjefen Jo Tore Bæverfjord

24. juni: Miles-sjåfør Svein Åge Johansen og Wenche Eli Johansen

1. juli: Journalist Tor Hammerø

8. juli: Festivalsjef Hans-Olav Solli

