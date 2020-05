Ble overrasket med gjev pris

Kultur

Det var etter en koronatilpasset generalprøve på forestillingen «Alle fantastiske ting» på Teatret Vårt tirsdag 26. mai at Lisbeth Sørensen fra Teatrets Venneforening plutselig kom ut på scenegulvet og tok ordet.

– Anledningen skulle vært årets Teaterfest i mars. Men som de fleste andre satt vi hjemme i sofaen i mars. Det ble ingen Teaterfest. Nå når Teatret Vårt igjen åpner for publikum med «Alle fantastiske ting», fant vi endelig anledning til å overraske deg med tildelingen av Fiskerjenten, sa Sørensen, i følge en pressemelding fra Teatret Vårt.

Har imponert stort

Fiskerjenten deles ut av venneforeninga til personer som har gjort en særlig innsats eller vist et særlig talent, på eller utenfor scenen for Teatret Vårt. Den ble første gang delt ut i 2004, og deles kun ut når foreninga finner en verdig kandidat. Tidligere vinnere er blant annet Vivi Sunde, Randolf Walderhaug, Carl Morten Amundsen, Valborg Frøysnes, og Axel Bøyum.

Det er særlig for arbeidet med «Alle fantastiske ting» at Johanna Mørck, som er fast ansatt ved Teatret Vårt, får Fiskerjenten.

– Vi har blitt godt kjent med Johanna siden hun kom til Teatret Vårt i 2016. Vi har sett henne i forestillinger som Helvete er de andre, Snekker Andersen og julenissen, Radio don Quijote, Brevduene, Tilnærmet lik, Høstsonaten, Romeo og Julie for å nevne noen. Med arbeidet hun har gjort i «Alle fantastiske ting» har hun imponert oss stort, sa Sørensen i sin begrunnelse.

To forestillinger onsdag og fredag

«Alle fantastiske ting» handler om psyisk sykdom, men også om livsglede. Forestillingen har blitt til etter initiativ fra Johanna selv i samarbeid med regissør Kjersti Botn Sandal. I fjor vår søkte Johanna Teatrets Venner om stipend for å utvikle prosjektet som nå har blitt til ferdig forestilling. Gjennom hele prosjektet har Johanna og Kjersti jobbet tett med et med en gruppe publikummere fra venneforeninga som har vært med underveis som «prøvekaniner» og gitt tilbakemeldinger på ulike regigrep.

Som den første forestillingen etter koronastengingen, viser Teatret Vårt Alle fantastiske ting onsdag og fredag denne uka.

Ble veldig glad

Johanna Mørck selv ble overrasket. På ordentlig.

– Jeg ble helt, hva skal jeg si – det kom så brått på – ah! Jeg ble veldig glad! Det er veldig rørende å få et tydelig symbol som verdsetter det jeg brenner for. Jeg føler at det er en anerkjennelse for det arbeidet jeg gjør. Nå gleder jeg meg veldig til å sette meg inn i historien til Fiskerjenten – hvem hun var, og hva hun stod for, sier Mørck i følge pressemeldingen.

Prisen har fått navnet Fiskerjenten etter Bjørnstjerne Bjørnsons roman om fiskerjenten Petra fra Molde – som tross alle vansker både av praktisk og menneskelig art er tro mot sin innerste vilje og sitt talent og kjemper seg frem til å bli en kunstens tjener.