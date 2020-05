Moldejazz 2020: 20 konserter, 200 musikere og fire arenaer

– Det er utrolig gledelig for byen at det blir Moldejazz i uke 29 i år også, i stedet for et hull i den uavbrutte festivalhistorien. Vi kan tilby et godt jubileumsprogram, med sju bestillingsverk, sier festivalsjef Hans-Olav Solli.