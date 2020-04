Raumarock avlyser årets festival

Kultur

– Raumarock lever av å samle mennesker og har behov for forutsigbarhet overfor våre mange leverandører og samarbeidspartnere i hele verdikjeden, skriver styreleder Sigurd Brevik og festivalsjef Dag Inge Landbakk i pressmeldinga, der de fortsetter:

«Det myndighetspålagte forbudet mot kulturarrangementer med over 500 deltakere ble for fem dager siden videreført til 1. september noe som rammer RaumaRock 2020 med force majeure. Dagens pressekonferanse fra helseministeren setter restriksjoner på antall mennesker som kan være sammen til 50 personer, som skal ha 1 meter avstand, gjeldende fra 7. mai til 15. juni. Fra 15. juni kan det bli aktuelt å åpne for inntil 200 personer. Disse retningslinjene gjør at det definitivt ikke er økonomisk forsvarlig å gjennomføre årets RaumaRock som vanligvis samler rundt 3000 mennesker på en og samme konsert, og 9000 over tre dager.»

Festivalledelsen presisere samtidig at de har forståelse for situasjonen og smitteverntiltakene.

– Vi både støtter og vil innrette oss etter myndighetenes krav. Vi kommer sterkt tilbake med Raumarock 2021 som har datoer 5.-8. august 2021, skriver de.

Publikum som har kjøpt billetter til årets Raumarock vil ha gyldig billett til 2021-festivalen.

– De som ønsker å få refundert kjøpt billett vil kunne gjøre dette, melder Raumarock.