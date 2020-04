For 40 år siden skrev dansebandkongen denne landeplagen. Nå gir kjendiser fra Kompani Lauritzen ut låta på nytt

Kultur

– Her om dagen fant jeg et gammelt bilde. Og kom på at det er 50 år siden jeg spilte til dans for første gang. Da hadde jeg nylig fylt 16. Jeg hadde spilt siden jeg var 10 år, men dette var den første offentlige opptredenen. Vi spilte i det gamle ungdomshuset på Kortgarden, Skålheim. Og bandet het The Silver Stars, forteller Finn Erlandsen.