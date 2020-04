Denne Moldejazz-artisten kan du oppleve på International Jazz Day

Kultur

Torsdag 30. april kl 21.00, på selveste International Jazz Day, vil Moldejazz streame en konsert med Espen Berg Trio på Facebook, et band som står på programmet for sommerens festival. Det opplyser Moldejazz i en pressemelding.

Streamingen gjøres fra Molde Kulturskole hvor festivalens nyeste Steinway-flygel står utenom festivalen.

- Det er første gang Moldejazz gjør en slik streamingkonsert etter at korona-restriksjonene trådte i kraft og det blir slik sett en spennende erfaring for oss, sier festivalsjef Hans-Olav Solli og legger til at han er veldig gald for at Espen Berg Trio hadde anledning til å gjøre dette «stuntet».

Espen Berg Trio er en av Norges mest kjente og kritikerroste pianotrioer og består foruten Espen Berg selv på piano av Bárður Reinert Poulsen på bass og for denne anledningen Thomas Strønen på trommer.

– Dette blir for oss en veldig fin markering av International Jazz Day, sier Solli og forteller at konserten vil ha en fin «festival-overlapp» i forhold til Nasjonal Jazzscene sin konsert med Lilja samme kveld kl 20.00.

I forkant av konserten vil det bli en samtale mellom festivalsjef Hans-Olav Solli og kulturleder i Romsdals Budstikke, Vera Henriksen. Streamingen skjer i samarbeid med Lyd- og Sceneproduksjon som står for teknisk avvikling.

Dette skriver Moldejazz om Espen Berg Trio:

I 2017 satte Espen Berg Teatret Vårt-salen i kok sammen med Trondheim Jazzorkester da han urfremførte sitt Sparebank 1 JazZtipendiat-verk “Maetrix”. Et fengende og rytmisk halsbrekkende verk som ikke bare begeistret publikum og anmeldere, men også legenden Pat Metheny som uttalte etterpå at det var en av de beste konsertene han hadde vært på!

Espen Berg Trio har opplevd et gjennombrudd i senere år, først i Japan og senere i Europa. I 2016 ble de trukket frem som "den største og viktigste nye oppdagelsen" av viktige Jazz Japan. Espen Bergs melodiske og samtidig svært rytmisk komplekse musikk danner grunnlaget for trioens dynamisk, spontane og temperamentsfulle samspill.

Trioen slapp i 2019 sitt tredje album “Free To Play” til ekstatiske anmeldelser i Downbeat, BBC Magazine og en rekke andre betydningsfulle publikasjoner. Britiske Jazz Journal skrev i sin anmeldelse “Espen Berg Trio er raskt i ferd med å bli en ny klar stemme i det folksomme feltet av post E.S.T-trioer, og mens deres to foregående album har mye anbefalelsesverdig ved seg, har de med “Free To Play” virkelig truffet en kreativ åre."

- Dette er rett og slett en svært medrivende trio, der samspillet virkelig får skinne, konkluderer festivalen i pressemeldingen.