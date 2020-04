Superbassisten fra Molde spiller sin første strømmekonsert

Kultur

Endelig - snart ny korona-hjemmehelg i vente! Jeg anbefaler konsert med Jonny Sjo fra Molde, et fantastisk konsert-opptak du ikke må gå glipp av, en splitter ny roman, en ny serie på Netflix og en sterk dokumentarfilm som kommer rett på nett i stedet for på kino.

KONSERT: D'Sound live fra Sentralen

Søndag 26. april kl. 21.00 / Koronerulling på Facebook

D’Sound startet i 1993 med at de tre låtskriverne og musikerne Jonny Sjo (bass) fra Molde, Kim Ofstad (trommer) fra Trondheim, og Simone Eriksrud (vokal) fra Volda begynte med øvinger i en kjeller i Akersgata i Oslo. Tidlig i 1997 kom debutalbumet «Spice of Life», som førte til turneer i Tyskland, England, Skandinavia og Japan. Etter at Simone ga seg, kom vokalist Mirjam Omdal inn i bandet. Forhåpentligvis får vi høre både gamle godlåter og nyere materiale, som MGP-låta Mr. Unicorn, på bandets første strømmekonsert fra Sentralen i Oslo.

Jonny Sjo i D’Sound før MGP-finalen i Oslo Spektrum lørdag: MGP-klare Johnny Sjo: – Broren min, som har Downs, er min Mr. Unicorn – Med MGP-låta vår hyller vi at vi er unike og ulike. Broren min, som har Downs, er min Mr. Unicorn, sier Jonny Sjo i D’Sound.

KONSERTOPPTAK: Mosaikk på toppen av Molde



Opptak - hos Molde Live eller på Rbnett

Gikk du glipp av storkonserten på taket av Molde Mølle onsdag kveld? Fortvil ikke - konserten finnes i opptak, slik at du kan se og nyte de magiske bildene av fjell, fjord, ferjer og vakre Molde by i solnedgang, til vakker, melodisiøs jazzmusikk signert Pål Austnes, Kristian Johannesen, Kjetil Gjelstenli og Espen Krumpolc, når du vil. En fantastisk flott produksjon - fra spektakulære bilder til skikkelig grom lyd - samt musikere som leverer varene i den kjølige aprilkvelden, gjør dette til en stor konsertopplevelse du ikke kan gå glipp av. Konsertopptaket ser du på Rbnett her.

BOK: Beate Grimsrud: Jeg foreslår at vi våkner



Cappelen Damm

En ny roman fra Beate Grimsrud, som skriver bøkene sine på svensk, før hun oversetter dem til norsk, er en begivenhet - i hvert fall for den som husker den sterke historien fra psykiatrien, En dåre fri, fra 2010. Denne sylferske romanutgivelsen har allerede fått flere anmeldere til å trille seksere. «Sprekeste og mest underholdende norske roman på lenge», mener VG. «Bedre kan det knapt bli», skriver Dagsavisen. , mens Aftenposten kaller Grimsrud kvinnen med gullpennen og antar hun igjen vil bli innstilt til Nordisk råds litteraturpris fra både Norge og Sverige. Boka handler om Vilde Berg - som deler trekk med forfatteren selv - som får brystkreft, som hun først prøver å fornekte. Det høres forferdelig trist ut, men Grimsrud sin skrivekunst får dette til å bli lekende om livsalvor, i følge NRK.

SERIE: Den siste dansen



Netflix, 10 episoder - 2 er publisert

Denne dokumentarserien tar for seg karrieren til Michael Jordan og Chicago Bulls på 1990-tallet med aldri før viste filmopptak fra sesongen 1997–1998. Den ti episoder lange serien skulle egentlig slippes i juni, men ble framskyndet for å fylle det store sportstomrommet i livene våre. Serien har bilder som aldri tidligere har blitt vist, og intervjuer med blant andre Barack Obama (beskrevet som "en tidligere Chicago-borger") og mange virkelig høye fyrer. Natt & Dag har anmeldt den, og mener den er omfattende og nøyaktig, men aldri kjedelig, selv for de som ikke har et spesielt godt forhold til basketball fra før. Tvertimot; serien er perfekt for oss som savner idrett eller et nytt realityprogram å følge.

Traileren ser du her:

FILM: For Sama



Nettkino

Den Oscar-nominerte og BAFTA-prisvinnende filmen For Sama, som egentlig skulle hatt premiere på kino, men nå kan leies på Nettkino for 129 kroner (her er det for øvrig flere gode filmtitler til leie, verdt å ta en kikk). Her forteller og filmer regissør og hovedperson Waad Al-Kateab sin versjon av Syria-konflikten, sett fra bomberegn i Aleppo. Journalisten har filmet hverdagen på et provisorisk sykehus i krigsherjede Aleppo over en femårs-periode, og hun satt igjen med over 500 timer med opptak, som nå har blitt en glimrende dokumentarfilm, som gir et unikt innblikk i prøvelsene og lidelsene som ligger bak nyhetsbildet, i følge P3s Filmpolitiet. Birger Westmo triller terningen til 6 og skriver at filmen ryster med hjerteskjærende bilder, men også forteller om styrke, vilje og samhold. Anmelderen mener filmen er et sterkt vitnesbyrd som fordømmer verdenssamfunnets likegyldighet til Aleppo-innbyggernes lidelser.

