Her blir det utekonsert i kveld: – Spektakulært!

Kultur

– Vi er inspirerte av The Dogs versus Oslo Ess på Oslo Rooftop Stream i helga. Det var en veldig rocka tak-konsert i et urbant miljø. Vi har ikke et slikt urbant miljø, men til gjengjeld har vi utsikt i verdensklasse. Vi tror musikken til Mosaikk vil passe godt til lokasjonen, sier Bendik Holbø i Molde Live.