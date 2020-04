Rabalderfestivalen avlyst

Kultur

– Det er med tungt hjerte at vi avlyser Rabalderfestivalen 2020. Under dagens omstendigheter er det dessverre ikke mulig for oss å gjennomføre planleggingsarbeidet som festivalavviklingen krever. Vi gjør vår del for å begrense smitte, og følger helsemyndighetenes retningslinjer, uttaler styreleder Åsa Paaske Gulbrandsen i en pressemelding fra festivalen.

Billettkjøpere får tilbud om refusjon, eller de kan benytte billettene til neste års festival.

Stopper ikke opp

Selv om det ikke blir festival, vil Rabalderfestivalen fortsette å gjøre en innsats for å skape kultur til barn og unge i regionen. Både digitale løsninger og arrangementer utover høsten er aktuelt, dersom smittevernreglene tillater det, heter det i meldinga.

– Vi har verdens beste og viktigste publikum, og ønsker å bidra til glede i denne vanskelige tiden. Vi har allerede lansert en videoserie om Skogspiraten og vi har flere ideer på hvordan vi skal kunne gi publikum et godt tilbud gjennom 2020, men det må vi komme tilbake til, forteller festivalsjef Eivind Fadnes.

Satser mot 2021

Festivalsjefen forteller at samarbeidspartnere, leverandører og artister viser forståelse for situasjonen, og Rabalderfestivalen er svært takknemlig for at de viser vilje til videre samarbeide. Det er positiv dialog med både leverandører og sponsorer om videre samarbeid.

Festivalsjefen ønsker imidlertid å også fokusere på det som er positivt.

– Aldri før har vi hatt mer tid til å planlegge for en festival enn det vi får i 2021 og vi har klare ambisjoner om å lage verdens beste Rabalderfestival neste år. Tar vi med noen av planene fra i år, og kommer opp med enda flere idéer vil 2021 bli tidenes år for Rabalderfestivalens publikum, sier festivalsjefen.

Rabalderfestivalen 2020 skulle bli den fjerde i rekken. Festivalen samler vanligvis rundt 1000 gjester hver av festivaldagene. Noen få programposter, blant dem The Dogs med Kristoffer Schau i front, var allerede lansert.