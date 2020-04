Ane Brun på gråten over klimakrisen – tror pandemien kan forandre verden

Kultur

På den nye singelen som slippes fredag 17. april handler det om klimakrisen.

– Da jeg skrev denne sangen i fjor, hadde jeg lenge gått med en følelse at vi mennesker er på feil vei. Etter å ha fulgt rapportene de siste årene om hvordan vi bryter ned det naturlige mangfoldet i naturen og forstyrrer miljøet rundt oss, hadde en sorg lagt seg i brystet mitt, og jeg følte ofte på en klump i halsen. Samtidig lette jeg desperat etter et tegn på håp om at vi skulle samle oss og stå sammen, at vi skulle klare å skifte kurs, sier Brun i en pressemelding.

Artisten mener koronakrisen har vist at det er mulig å endre livene våre.

– En av de tingene pandemien har vist oss er at vi er handlingskraftige når vi må, at vi også er villige til å gjøre raske strukturelle forandringer for å redde vår overlevelse på jorden. Nå må vi bare innse at klimakrisen er en lignende trussel for vår eksistens, selv om det er en langsommere prosess, skriver hun i pressemeldingen, der hun røper at hun for noen år siden drømte hun fant løsningen på klimaproblematikken.

– En ny oppdagelse hadde kommet frem til at hvis vi stoppet jordens rotasjon i ett minutt så kunne vi løse situasjon. Det skulle bli som en omstart av hele systemet og vi skulle få en andre sjanse til å gjøre alt godt igjen, forteller Ane Brun.