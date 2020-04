Se hvor mange millioner fylkesordføreren vil gi til kulturlivet

Kultur

Fylkesordfører Tove-Lise Torve er selv svært kulturinteressert. Allerede første helga etter at Norge ble stengt fikk hun øynene opp for hvilke muligheter digital kulturformidling kan gi, også etter koronakrisen.

– Jeg glad for at forslaget mitt om å bruke fylkeskommunale midler til utvikling av slike scener ble innarbeidet i fylkeskommunedirektørens forslag til tiltakspakke, sier Torve.

Vil lyse ut 12 millioner

Hun forteller at det i tiltakspakken, som skal behandles i Fylkestinget 21. april, ligger 12 millioner kroner til det digitale kulturlivet. Midlene skal tas fra disposisjonsfondet som en ekstra bevilling for 2020, opplyser hun.

– Hvis vedtak blir fattet, hvor raskt kan midlene lyses ut?

– Vi vil ha det innom kultur-, næring- og folkehelseutvalget, som har møte 4. mai. Teoretisk kan de behandle søknader allerede da, sier Torve.

Hun understreker at midlene skal gis konsept som ikke bare skal fungere nå, men også som kan gå ved siden av det tradisjonelle kulturtilbudet når koronakrisen er over.

– Digitale kulturscener kan være en ekstra inngang for folk som av ulike årsaker ikke kan oppsøke scenene selv, fordi man er sjuk, føler seg utrygg i store folkemengder eller av andre grunner faller utenfor, sier Torve.

Setter ingen begrensninger

Torve forteller at alle kreative mennesker som klarer å etablere digitale arenaer kan søke på midlene.

– Vi setter ingen begrensninger. Det kan være interessante konsept for seg selv eller sin gruppe, og gjerne delekultur. Og vi er som sagt opptatt av at de nye arenaene kan gå parallelt med de andre, etter at vi får et normalt samfunn igjen, sier Torve.

Hun forteller at hun selv har fulgt mange strømmekonserter, og ikke minst et tre timers event på Sunndalsøra kalt Uteliv etter inneliv, der publikum kunne bidra med penger til utestedet til løpende utgifter som husleie – slik at de kan unngå et kurs.

– Jeg og mannen min satt hjemme i stua, likevel følte vi et samhold med andre. Det er likes og hjerter, du kan skrive hva du synes, og kanskje treffer du noen kjenner som du kan chatte med, sier Torve, og legger til:

– Jeg er innstilt på at mine planlagte sommerkonserter med DumDum Boys på Tahitifestivalen, Gov`t Mule under Moldejazzen og Motorpsycho og Ole Paus under Olavsfestdagene ikke blir noe av. Men de digitale kulturscenene vil likevel gi oss fine opplevelser. Når folket ikke kan oppsøke kulturtilbudet, er det fint at kulturtilbudet kan oppsøke folket.