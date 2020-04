Her kan du se og høre lokale forfattere lese fra ny bok

Kultur

I samarbeid med forlaget Samlaget, lanseres novellesamlingen Ingenmannsland på livestream fra Sentralen i Oslo tirsdag kveld.

Fem av ni forfattere er fra Møre og Romsdal, og Marit Eikemo er vert. Det blir opplesinger og intervju med tre av bidragsyterne: Vidar Kvalshaug fra Averøya, Lars Petter Sveen fra Hustadvika og Rønnaug Kleiva fra Sunnmøre.

Første gang på nynorsk

– Jeg har gitt ut en del noveller, men aldri på nynorsk før. Så da forlaget tok kontakt i fjor, synes jeg det var artig. Jeg skrevet nynorsk lenge, blant annet i anmeldelser, men altså ikke utgitt litteratur på nynorsk før. Det var spennende fordi det var mange valg som jeg aldri må ta på bokmål. Nå som det meste er lov, blir det et spørsmål om hvor man legger seg. Jeg vil si jeg har landet på et moderat, moderne nynorsk, sier Kvalshaug, som har skrevet tittel-novellen Ingenmannsland, den første i boka.

– Tematisk handler den om to elskere. Det finnes jo ikke noe mer sårbart enn å være noens hemmelige elsker. Så jeg ville plassere dem midt i mellom hverandre, på et vertshus, og la de bli utsatt for ulykke, for å se hvem de redder først. Jeg synes det er en interessant problemstilling, sier Kvalshaug.

Han forteller at kollega Sveen har diktet seg tilbake til Fræna i sin novelle.

– Han har ikke vært litterært i hjemtraktene på mange år, men nå har han skrevet seg hjem igjen. Det er en god og litt skummel novelle, som heter "Ålen i glaset".

Tror ikke på ras av koronakrise-litteratur

I samlingen bidrar også Marit Kaldhol, Ingvild Holvik, Sigrid Merethe Hanssen, Solfrid Sivertsen, Hilde Myklebust og Ingrid Senje med tekster.

– Prosjektet ble satt i gang uten tematisk føring, og boka gikk i trykken før korona, men leser du den i vår tid, handler den om hva som skjer med mennesker når de er alene, plassert i uvante situasjoner, om kampen for tilværelsen, utenforskap og radikalisering, sier Kvalshaug, som synes det er fantastisk at fem av ni forfattere er fra fylket.

– Det bekrefter at vi ikke bare er et fotballfylke, men også et litteraturfylke, sier han.

– Frister det til mer nynorskskriving?

– Absoutt. Det har vært søkke interessant. Og jeg tror vi med dette kan nå lesere som tror nynorsk er tungt og vanskelig. Det var jo sant for 40 år siden, men nå er den mye mer bokmålsnært og flyter lettere. Bare tenk på Edvard Hoems nynorsk, sier Kvalshaug.

Selv har han deltidsstilling i både bok365 og som rådgiver i biblioteksektoren og klarer seg bra. Dessuten skriver han på boka om Ari Behn.

– Tror du vi får mye ny litteratur om koronakrisa etter dette?

– Nei. Men hva som skjer mellom mennesker i en presset situasjon er aktuelt å utforske. Jeg tenker på barn og kvinner som lever i dårlige hjem, på de som blir mishandlet. Det kan være tema flere vil skrive om.